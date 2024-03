Lavoro | triplicati congedi di paternità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 18 marzo 2024) 16.40 Sempre più padri accudiscono i figli appena nati usando iparentali. Così Save the Children in occasione della festa del Papà (19 marzo).Il tasso di utilizzo del congedo diè più che triplicato fra il 2013 e il 2022, fa sapere l'Organizzazione. Il numero dei padri che ricorre al congedo parentale è maggiore nel Nord rispetto al Sud. Il ricorso è più basso anche tra coloro che hanno un reddito alto.Per StC sarebbero necessarie politiche che favoriscano la distribuzione equa dei carichi di cura in famiglia.