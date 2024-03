“Lavoro come ‘ragazza alla pari’ per una famiglia di milionari | jet privati e vacanze su superyacht | in cambio curo i loro figli Ecco come li ho trovati”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sta viaggiando tutto il mondo senza spendere un euro. Il segreto? Diventare un au pair. Non è tutto oro ciò che luccica però e se a Sami Jean, una giovane donna di 24 anni, è riuscita a trovare una riccache la ospitasse, il suo è un caso più unico che raro. Ma facciamo un passo indietro. Cos’è un au pair? Si tratterebbe di un aiutanti – per lo più ragazzi giovani – che si offrono per andare a fare un’esperienza all’estero indi vitto e alloggio. La retribuzione, nella maggior parte dei casi, non è elevata, anche se questo stereotipo è stato scardinato da Jean. Jetsue lusso sfrenato: una realtà che la neo-universitaria Sami mai avrebbe immaginato di poter incontrare. La creator ha trovatoattraverso l’agenzia “Scotia Personnel”. Da ...

