Lavoro | aziende digitali a caccia di talenti Un evento a Firenze per trovare impiego in un settore in crescita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Unche sta andando a gonfie vele. Sono oltre 3500 le ricerche attive in Toscana per professionisti del mondo tech e digital, unin forte(+25% di addetti in 8 anni a livello nazionale), in cui si guadagnano cifre sopra la media (fino a 160mila euro di retribuzione annua lorda), si gode di apprezzabili benefit e di una notevole dose di flessibilità in termini di orari e luoghi di. E dove al momento la domanda supera l’offerta: sono infatti più le richieste che i professionisti disponibili sulla piazza. E’ dunque particolarmente ghiotta la proposta che arriva da Tech Jobs Fair. Arriva infatti al’che mette in contattoinnovative a ...