Lavori Gewiss Stadium | ora tocca al parcheggio in casa Atalanta

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’continua ia pieno regime per quanto riguarda la Curva Sud Morosini deldi Bergamo Se ieri non si è potuto parlare di campo per i fatti riguardanti Barone prima diFiorentina, dall’altra invece c’è tanta curiosità intorno aiche si stanno facendo in Curva Morosini. La copertura si sta completando a pieno regime dove dall’alto il risultato è assai straordinario. Ora toccherà al maxidella Morosini: settore che aveva subito un piccolo rallentamento lasciando spazio alla costruzione della struttura (senza condizionare il cronoprogramma dell’).

Continuano a pieno regime i lavori al Gewiss Stadium per quanto riguarda la Curva Morosini. La situazione in casa Atalanta Se per altre squadre (Inter e Milan su tutti) la questione stadio è ... (calcionews24)

continuano i lavori al Gewiss Stadium , con l’Atalanta che continua a pieno regime. Il VIDEO del cantiere stamattina L’Atalanta continua a volare non sul campo, ma anche sugli spalti per quanto ... (calcionews24)

ATALANTA-FIORENTINA, Non si giocherà: è ufficiale - Atalanta-Fiorentina non si giocherà. Come comunicato dalla Lega Serie A, è stata accolta la richiesta da parte del club viola di rinviare la sfida delle 18 al Gewiss Stadium a causa del malore occorso ...firenzeviola

Malore per il dg viola Barone, rinviata Atalanta-Fiorentina - BERGAMO (ITALPRESS) – Atalanta-Fiorentina non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18.00 è stata rinviata a data da destinarsi: malore per il direttore generale ...reggiotv

Gewiss, Domani settore ospiti sold-out: 500 viola - Saranno in tutto 500 i tifosi della Fiorentina che domani saranno presenti al Gewiss Stadium di Bergamo per assistere alla partita tra l’Atalanta e i viola. Alla luce dei Lavori che ...firenzeviola