Lavori di messa in sicurezza della strada provinciale ‘Sud Matese’

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono cominciato stamani idi straordinaria manutenzione per lainn. 73 “Panoramica sud Matese” tra i territori di Morcone e Pietraroja. Lo comunica il PresidenteProvincia di Benevento Nino Lombardi che è in costante contatto con i Sindaci dei due Comuni, Luigino Ciarlo e Angelo Pietro Torrillo, in relazione alla necessità di definire e mettere in atto misure per la percorribilità di una delle arterie più pesantemente danneggiate del territorio. La Sud Matese collega l’Alto Tammaro con i primi contrafforti del Matese e cioè appunto con Pietraroja ove insiste il Parco Geopaleontologico in cui fu ritrovato il fossile del cucciolo di dinosauro denominato “Ciro”: ...