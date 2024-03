Laura Pausini | un ex vincitore di Amici apre il suo concerto in Messico Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Buone notizie per un exdi, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: il ragazzo, infatti, ha avuto la grande occasione di volare ine aprire i concerti di. Stiamo parlando di Virginio Simonelli, che ha preso parte alla trasmissione nel 2011, riuscendo a battere in finale Annalisa e a sollevare la tanto ambita coppa. In questi tredici anni Virginio ne ha fatta di strada, continuando a lavorare nel mondo della musica soprattutto in qualità di autore ed è proprio così che ha avuto modo di conoscere. In questi anni, infatti, Simonelli ha firmato diversi successi per, tra cui il brano Limpido, che la cantante di Solarolo ha eseguito in duetto con Kylie ...