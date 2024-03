L’audio di Marcello Pittella Azione | «Per Pd e M5s dobbiamo morire come gli ebrei» Poi le scuse – Il video

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ex presidente della Regione Basilicata e referente diin Basilicata dice che per il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle lui e il suo partito devono «gli». La frase, contenuta in un audio pubblicato da Repubblica, è questa: «C’è proprio un’a far male, a far. Sapete quando deportavano glie dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono uno che deve». Primafa alcune considerazioni politiche: «È giunto il comunicato dell’uomo di fiducia della Schlein che dice chenon può partecipare alla lista del centrosinistra perché Calenda ha avuto delle parole poco tenere nei confronti del Pd e di Conte e soprattutto perché Calenda ha detto che Bardi ...

