Laudati non risponde ai magistrati di Perugia

(Di lunedì 18 marzo 2024) Si è avvalso della facoltà di nonre il sostituto procuratore antimafia Antonionell'interrogatorio in procura anell'ambito dell'indagine sui presunti accessi abusivi alle banche dati del suo ufficio compiuti dal tenente della guardia di finanza Pasquale Striano. Fascicolo nel quale è indagato lo stesso. Lo ha riferito il difensore del magistrato uscendo dal palazzo di giustizia.

