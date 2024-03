Laudati | mai costruito dossier per spiare politici

(Di lunedì 18 marzo 2024) "Non ho mai effettuato accessi a sistemi informatici; non ho mai avuto alcun rapporto, neppure di conoscenza, con i giornalisti che risultano indagati; non ho maipero ricattareo personaggi famosi": a sottolinearlo è stato il sostituto procuratore antimafia Antonioin merito all'indagine di Perugia. Il magistrato non si è presentato ai pm ma i suoi difensori hanno rappresentato la sua volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per"tutti gli accertamenti erano determinati da esigenze investigative, nell'esclusivo interesse dell'Ufficio".

