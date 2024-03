L' attimo nel quale la Juventus si è persa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2024) La Juve si è fermata ad Empoli. Per la precisione, al proprio Stadium contro gli azzurri toscani: data infatti al 27 gennaio scorso il pareggio interno, strappato dagli uomini allenati da Davide Nicola, che segna l’inizio della crisi bianconera. Dal tempo che è passato, potrebbe apparire come un altro calcio (segnò Tommaso Baldanzi, nelle sue ultime ore toscane prima di prendere la strada per Roma): in realtà non basta il sudatissimo successo contro il Frosinone, agguantato per 3-2 al 95° minuto un mese più tardi, a dire che la squadra di Massimiliano Allegri sia stata in salute anche successivamente. I due punti persi entro i vecchi confini comunali di Venaria Reale sono stati lo spartiacque della stagione juventina, dal momento che fino a pochi giorni prima le zebre macinavano gol (dieci in tre partite, diciotto in cinque), azioni pericolose e di conseguenza pretese di avvicinamento ...