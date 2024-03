Latina | 1° Open Day del benessere alla Casa di Quartiere di Borgo Piave

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – Arriva la primavera e porta con sé una giornata di. Sabato 23 Marzodidi, si terrà il 1°Day delgratuito dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dedicato alle attività motorie: Ginnastica Dolce, Yoga, Danza Orientale del Ventre, Shiatsu, Cardiotonic, Difesa Personale, Riflessologia Plantare, Arti Marziali e Ginnastica per il Pavimento Pelvico. Le varie discipline sono studiate per una graduale ed efficace ripresa delle attività dopo il torpore invernale. In ogni età e fase della vita, svolgere attività fisica con regolarità significa fare una scelta a favore della propria salute: praticata regolarmente, aiuta a mantenere e migliorare il ...