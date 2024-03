L’Arezzo dello scorso anno è tornata…

(Di lunedì 18 marzo 2024) C’è un legame tra il comportamento deldi serie D e quello di oggi nella categoria superiore. Si tratta del fatto che in entrambi i casi assistiamo ad un campionato a fasi alterne, a fasi esageratamente alterne. Ad un girone di andata difficilmente decifrabile, anche se complessivamente appena sufficiente (viste le aspettative iniziali), segue un periodo di uno o due mesi nel quale gli amaranto sprofondano in una fossa delle Marianne del rendimento. Arrivano addirittura a toccare il fondo, riuscendo a perdere con merito contro le ultime della classe. C’è poi una rinascita delai primi cenni di primavera, una rinascita ai livelli delle migliori. Questo si è verificato loin serie D (ricordate la sconfitta di Terranuova, per tutti finale, decisiva…) e in questo campionato ( a Olbia, ma non ...

Intitolazione museo Biagio Pace. Interviene Ragusa in Movimento - “Al solito, si sta portando avanti una battaglia ideologica che, come nel caso di Pennavaria, non prevede alcuna contestualizzazione storica ma solo l’abbattimento del “nemico” tout court”. Lo dice il ...radiortm

Ritorna “Messa Arcaica”, trent’anni fa l’incontro tra Franco Battiato e il coro di Este - È il 1993 e Franco Battiato è alla ricerca di un coro per la sua “Messa Arcaica”. Ha un riferimento preciso in mente, un gruppo di Stoccolma, tuttavia Gary Graden, che ne è direttore, declina l’invito ...mattinopadova.gelocal

Turismo ad Arezzo, Confcommercio: “Il 2024 si è aperto in salita” - Arezzo, 18 marzo 2024 – “Il 2024 si è aperto in salita per gli alberghi ad Arezzo: le prenotazioni arrivano ma più a rilento e si fa più fatica a trasformarle in vendite effettive. Possiamo parlare ...lanazione