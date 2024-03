Lampo di Farini nel deserto Il derby è della Sangio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) SANSEPOLCRO 0VANNESE 1 SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Mariucci, Borgo, Fremura; Mezzasoma (86’ Buzzi), Brizzi (66’ D’Angelo), Gorini (66’ Fracassini), Gennaioli (77’ Pasquali), Grassi (77’ Pauselli); Essoussi, Ferri Marini. All. Bonura.VANNESE (3-5-1-1): Timperanza;, Antezza, Masetti; Bartolozzi, Baldesi, Romanelli (78’ Nannini), Massai (93’ Disegni), Gianassi; Benucci (81’ Cicarevic); Rotondo (78’ Caprio). All. Rigucci Arbitro: Manuel Marchetti de L’Aquila. Reti: 52’. NOTE - Incontro a porte chiuse. SINALUNGA - Un’incornata diconsegna allavannese lo scontro diretto con il Sansepolcro e approfitta, alla grande, dei buoni risultati giunti dagli altri campi per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti per la permanenza in ...