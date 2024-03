“L’amore è nell’aria | è appena nato” Il famoso cala il tris | di nuovo papà a 56 anni

(Di lunedì 18 marzo 2024) Dia 56: fiocco celeste, èil terzo figlio della star della musica. L’annuncio è arrivato nella giornata del 17 marzo 2024, attraverso un dolcissimo post condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale e ripreso poi anche dalla neo mamma. Eccoli nella prima foto di famiglia, abbracciati alarrivato che come svela nel post si chiama Cyan. Foto rarissima perché, chi lo segue sa, è da sempre molto riservato nonostante siaa livello mondiale. Nello scatto eccolo appoggiato sulla compagna che a sua volta tiene adagiato sul suo petto il piccolo Cyan. “. Benvenuto Cyan”, la didascalia del post in cui il musicista dà a tutti la lieta notizia. L’annuncio della gravidanza della fidanzata è stato dato durante ...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno ... (gossipitalia.news)

Antonella Fiordelisi dal carattere forte e frizzante non le manda a dire e attacca gli hater che l’hanno insultata: “La realtà dei fatti è che Amore genera Odio” Antonella Fiordelisi è stata tra le ... (361magazine)

Uomini e Donne anticipazioni 19-23 febbraio : Ida e Pierpaolo amore nell’aria? Mario in silenzio Il palcoscenico di Uomini e Donne si prepara a ospitare una settimana carica di emozioni, passioni ... (termometropolitico)

Tra poesie, amore e vita quotidiana arriva "amore è poesia", il nuovo libro di Marco Rinaudo oggi al Teatro delle Muse - Un viaggio nell'amore, tra le vicissitudini della vita con le sue bellezze e le sue criticità, raccontato attraverso le pagine di un libro per ricordare quanto ...ilmessaggero

David Guetta papà per la terza volta con Jessica Ledon: il benvenuto a Cyan - David Guetta lo ha annunciato in un post Instagram: “L’amore è nell’aria”. Per lui si tratta del terzo figlio.gravidanzaonline

Diletta Leotta mostra per la prima volta la cameretta della figlia, ma un dettaglio unico commuove - Sui social Diletta Leotta per la prima volta ha mostrato la cameretta della figlia ai fan, questi notano un commovente dettaglio ...designmag