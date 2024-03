L’ammissione di Siffredi | “Il porno mi ha aiutato Ecco come”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roccoin un’intervista all’Adnkronos ripercorre la sua vita e ammette che ilper lui è stato un aiuto molto importante.i dettagli. Roccosi confessa ai microfoni dell’Adnkronos. Reduce dal grande successo di Supersex, la serie televisiva che prende ispirazione dalla sua vita, il re deldecide di ripercorrere la sua vita e carriera in questo mondo. Roccoripercorre la sua carriera – cityrumors.it – foto AnsaIntervista che porta l’attore a confermare di essere depresso: “Lo sono sempre. Basta che mi fermo a riflettere e vado in depressione. Non ho mai utilizzato farmaci perché mi sono promesso di superare questo momento con le mie forze e ilmi hamoltissimo. Altro che ...