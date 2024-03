L' Amen BC Servizi lotta fino alla fine ma al Palasport Estra vince Gallarate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Arezzo, 18 marzo 2024 – Sconfitta al foto finish per l'BCArezzo che viene superata alEsse Solar Grate con il punteggio di 73 a 71. Parte subito forte il quintetto di coach Evangelisti che cerca di giocare ad un ritmo alto per provare a mettere in difficoltà un avversario quotato e di esperienza, Jankovic e Terrosi danno energiaSBA che chiude il primo quarto in vantaggio per 24-16. Con il passare dei minuti però Grate recupera punto su punto con Molteni che ha preso confidenza con il canestro amaranto, gli ospiti si portano a -1 prima che Toia da 3 punti fissi il punteggio sul 44-40 all'intervallo. Il momento migliore degli ospiti arriva al rientro in campo dagli spogliatoi, ...