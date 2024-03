L’allarme dopo pranzo | poi la corsa in ospedale Joe Barone in “condizioni critiche | ma stabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 18 marzo 2024) Milano, 18 marzo 2024 – Buio, temperatura che si abbassa con lo scorrere delle ore e un via via silenzioso accompagnano al padiglione del San Raffaele di Milano, dove Joeè arrivato nel pomeriggio. Lottando fra la vita e la morte. Il vialetto fra le due ali del complesso ospedaliero, è quello che porta al pronto soccorso e intorno alle 19, sbucano i primi cavalletti delle tv, che accompagnano l’attesa di notizie sulledel dirigente della Fiorentina.si è sentito male, intorno alle 15.30, all’interno del Devero Hotel di Cavenago di Brianza, dove si trovava in ritiro con la squadra. Il 118 è stato allertato immediatamente. I soccorsi al direttore generale della Fiorentina sono stati, nella tempistica, una macchina perfetta. Prima nell’hotel dove ha avuto il malore, ...