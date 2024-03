L’algoritmo d’oro e la torre di Babele

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il libro di Caterina e Giovanni Maria Flick si articola in due momenti distinti che lasciano intravedere da subito l’intento stesso dell’opera: la prima parte (“Presupposti e interrogativi”), in cui a più riprese viene citata la Costituzione, è dedicata all’impatto della tecnologia sulla nostra civiltà e a quelli che sono gli interrogativi che sorgono circa i suoi sviluppi; la seconda (“Risposte e soluzioni”) fa chiarezza, ha un carattere didascalico, cerca di offrire soluzioni agli interrogativi e ai dilemmi che le moderne tecnologie hanno generato. L’intento degli autori non sembra quello di prefigurare scenari distopici nei quali le macchine governeranno l’essere umano, quanto piuttosto creare un’opera in grado di aprire gli occhi al lettore, focalizzando l’attenzione su quei campanelli d’allarme che ormai non possono più essere ignorati. , ovvero l’impatto della tecnologia sulla ...