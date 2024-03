L’albero spoglio | la vernice verde e la ragazza | La nuova opera di Banksy a Londra

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Un albero con i rami potati e spogli e a simulare le foglie ilspruzzato sulla parete bianca di una palazzina distante pochi metri. È lada attribuire a, comparsa ieri a Hornsey Road, Finsbury Park, nella zona nord di. LadiIndividuato un albero con i rami potati e spogli che si trova in un anfratto su Hornsey Road, nella zona nord di Finsbury Park, l’artista ha spruzzato sul muro alle spalle, a simulare le foglie sparite e probabilmente l’ambiente «violato». Sotto, sulla parete della palazzina, compare lo stencil di unacon uno spruzzatore a pressione che guarda verso l’alto, come per rendersi ...