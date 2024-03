Ladispoli Summer Fest | comunicate le date

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 18 marzo 2024), 18 marzo 2024 – “Con grande entusiasmo comunico che, anche questa estate, come ormai da tradizione, tornerà il, che si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 agosto”. A parlare è il Sindaco Alessandro Grando, che ha annunciato ledell’evento più atteso dell’estate, giunto alla sua quinta edizione. “L’organizzazione della maniazione -ha proseguito il Sindaco- è frutto della preziosa collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Proloco di, sotto la guida del Presidente Claudio Nardocci. Insieme stiamo già lavorando per garantire un programma ricco di sorprese e grandi emozioni, confermando il nostro impegno nel portare eventi di qualità nel nostro territorio. Gli spettacoli -ha concluso il Sindaco- si svolgeranno sempre in ...