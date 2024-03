L’aceto balsamico Dop e Igp “vestito“ da Giugiaro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ORO NERO DI MODENA è racchiuso nelle preziose bottiglie di, piccoli leziosi forzieri che lo distinguono ovunque e ne caratterizzano qualità e provenienza. Nel mondo sconfinato delche sul mercato si presenta in diverse sfaccettature, il Consorzio acetotradizionale Dop è quello che racchiude l’elite dell’Oro nero che nasce e riposa anni nelle antiche botti prima di arrivare alla bottiglietta firmata dalla quale escono gocce preziose. Iltradizionale è considerato un elemento di nicchia anche se sempre in crescita che però trascina con la propria immagine anche quella parte di prodotto cosiddetto più industriale che viaggia nel mondo in grandi quantità, ma ovviamente con una qualità inferiore anche se ottima. Vive di riti rigidamente inseriti nel ...