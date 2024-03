L' Abruzzo Coinvolto nell' Indagine dell' UE sul Trattamento delle Acque Reflue

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'Aquila - Undici regioni italiane sono attualmente sotto la lente d'ingrandimento'Unione Europea per quanto riguarda il, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana si trovano nel mirino di Bruxelles poiché presentano comuni che non hanno rispettato gli obblighi di raccolta eurbane stabiliti dalla direttiva'UE. La Commissione europea ha recentemente deferito l'Italia alla Corte di Giustizia'UE per "mancanza di conformità" alle norme in questione, identificando ben 179 agglomerati urbani, ossia comuni con più di duemila abitanti, che non hanno adempiuto ...