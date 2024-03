La vita di Chuck | Karen Gillan sul film di Flanagan tratto da King | “Non smettevo di piangere”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha condiviso la sua emozione per l’adattamento di Mikede Ladidi Steven. L’attrice, che ha già lavorato con il regista in Oculus, ha rivelato in un’intervista con Collider di aver avuto l’opportunità di visionare una versione preliminare dele ha espresso il suo profondo coinvolgimento emotivo, affermando di non aver smesso diper giorni dopo averlo visto. Ha descritto l’esperienza come catartica e ha elogiato la narrazione unica e fantasiosa del. Il, basato sulla novella di Stephencontenuta in “Se scorre il sangue”, si concentra sulladi Charles Krantz, un uomo che sta affrontando la sua fine imminente a causa ...