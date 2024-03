La violenza contro le donne è strutturale | c’entra anche il lavoro sfruttato e precario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’8 marzo è stata la giornata internazionale dello sciopero globale transfemminista. Un grande sciopero sociale che ha compiuto il suo ottavo anniversario e che nel nostro paese ha visto una giornata intera di sciopero convocata da diverse sigle sindacali (Flc Cgil, Slai Cobas, Adl Cobas, Cobas, Usb, Usi Cit, Usi 1912, Clap, SI Cobas, Cub Trasporti, Uiltrasporti, Flaei Cisl, Uiltec Uil, Ops Faisa Cisal). Quest’anno, per la prima volta, a convocare lo sciopero non sono stati soltanto i sindacati di base, maalcune categorie dei sindacati confederali: quest’anno ignorare le 500mila persone scese in piazza a Roma il 25 novembre scorso non era possibile. In piazza sono scese lavoratrici e lavoratori del settore pubblico e privato, studentesse e studenti, tutte e tutti unitiladi genere e il patriarcato. Nel 2022 gli ...