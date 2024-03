La vendemmia 2023 è stata un disastro | in 76 anni mai un raccolto così basso I produttori scuotono il governo | Intervenire subito

(Di lunedì 18 marzo 2024) Non si vedeva nulla di simile dal 1947. Lala più piccolada 76a questa parte. Lo certificano i dati ufficiali comunicati dal ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste alla DG Agri: la produzione vitivinicola italiana lo scorso anno si è fermata a 38,3 milioni di ettolitri, con un secco calo del 23,2% rispetto ai volumi del millesimo 2022. Il dato è in linea con le stime riportate a fine novembre dall’Osservatorio Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini (Uiv). A causare l'importante contrazione ci hanno pensato una serie di malattie della vite, a partire dalla peronospora, malattia fungina alimentata dalle intense e inusuali piogge che ha zavorrato molti vigneti, soprattutto nel centro e sud Italia. Qui vi riportiamo la nostra ...

