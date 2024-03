La tragedia degli animali è ormai emergenza educativa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 18 marzo 2024) Mentre mi trovavo per lavoro dalle parti di Montevarchi sono andato a conoscere Gastone, un gigantesco elefante vissuto oltre due milioni di anni fa in quello che oggi è il Valdarno. Il suo imponente scheletro abita presso il museo della scultura dell’Otto/Novecento. Gastone era un bestione pacifico, erbivoro, le sue lunghissime zanne, ancora miracolosamente intatte, servivano solo a scopo difensivo. I bambini e i ragazzi delle scolaresche lo guardano con curiosità, stupore e, palesemente, affetto, sembrano percepirlo come un lontano antenato, un bonario fratello antico. Sembrano ipnotizzati dall’umile bestione del Terziario, così diverso da loro eppure così simile, essendo anch’egli dotato dei loro stessi organi di senso. alcuni vorrebbero accarezzarlo, come si fa coi cagnolini o i gatti, come se sentissero la vita scorrere ancora dentro di lui, forse fantasticano una di quelle tenere ...