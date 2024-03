La tendenza Doll Skin illumina la primavera 2024 con una pelle da bambola

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 18 marzo 2024) Incarnati luminosi, quasi lucidi, caratterizzati da unacosì sottile da sembrare trasparente. Si chiamaed è lacare dellache celebra la purezza dellasenza trucco, pur senza ammettere imperfezioni. Tutta colpa di Par McGrath: è stata proprio la celebre make up artist, infatti, a infiammare gli animi sui social. Durante la settimana dedicata all’Alta Moda di Parigi, infatti, McGrath ha creato per Maison Margiela un trucco da, in senso letterale. A impreziosire launa luminosità quasi plastica, la stessa a cui si ispira la...