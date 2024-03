La strage di mercenari | di Ucraina e Russia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nella giornata di ieri l'agenzia russa Tass ha pubblicato il numero dei(inclusi contractor, quindi quelli pagati dalle organizzazioni, sommati ai volontari), che sarebbero morti nei combattimenti dall'inizio del conflitto in. Essendo numeri rivelati da una delle due parti non c'è modo di verificarli con certezza, tuttavia quanto arriva dal ministero della Difesa del Cremlino è questo: e forze russe hanno finora eliminato 5.962 soldati stranieri che combattevano per Kiev, la maggior parte dei quali provenienti dalla Polonia, dei quali 1.497 sono stati eliminati in combattimento mentre gli altri sarebbero deceduti a causa di effetti collaterali. Ben 147 sarebbero stati francesi, 561 georgiani, mentre dei 1.113provenienti dagli Stati Uniti ne sono morti 491 e 422 sono i caduti di nazionalità canadese su 1.005 ...