(Di lunedì 18 marzo 2024) CUS0 (25/20 25/15 25/19) CUS: Busch 12, Menicali 3, Kindgard 4, Marinelli 10, Ambrose 7, Calarco 12, Vitali (L1), Muccione, Sanna, Miselli 1, Durante 1, n.e. Enna, Ammendola D. (L2), Sartirani; all.: Ammendola S.MIRANDOLA: Rossatti 6, Rustichelli R. 1, Albergati 22, Nasari 6, Bombardi 2, Quartarone 1, Scarpi (L1), Capua, Bevilacqua 2, Scaglioni 1, n.e. Gozzi (L2), Rustichelli M., Schincaglia; all.: Mescoli. ARBITRI: Mannarino (RM) – Grossi (RM). NOTE: Durata set 27’ 25’ 30’ per un totale di 82’;50 su 75 (B.S. 6, Vinc. 7, Muri 7, E.P. 7);41 su 54 (B.S. 11, Vinc. 1, Muri 4, E.P. 14). Si schianta contro la rinascita del CUS, che con questo successo approda ai Playoff con una settimana ...

di Stefano Fogliani REGGIO EMILIA Comincia come aveva finito Alessio Dionisi, Emiliano Bigica. Ovvero perdendo, in casa, segnando e subendo, suo malgrado, prima la rimonta degli avversari e poi ... (sport.quotidiano)

La Stadium affonda a Cagliari. Ma la salvezza è alla portata - CUS CAGLIARI: Busch 12, Menicali 3, Kindgard 4, Marinelli 10, Ambrose 7, Calarco 12, Vitali (L1), Muccione, Sanna, Miselli 1, Durante 1, n.e. Enna, Ammendola D. (L2 ...ilrestodelcarlino

Il Toro affonda l’Udinese e i tifosi friulani abbandonano in anticipo lo stadio - “Non è stata la partita che ci aspettavamo”. Poche e chiare le parole con cui Gabriele Cioffi ha descritto la sconfitta per 2-0 con il Torino. A Udine non si respira aria serena, sopratutto in questi ...toronews

VILLORBA | UNO STADIO GREMITO PER L’ADDIO A ”FLO”: «VOLA IN ALTO COME I TUOI SOGNI» - Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.antennatre.medianordest