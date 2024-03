“La sindrome di Down potrebbe essere ereditaria?”

Paderno: il 21 presentazione del libro di Cecilia Galaffu - In occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, la Biblioteca e il Gruppo di Lettura organizzano giovedì 21 marzo ...merateonline

In occasione della WDSD il CoorDown Odv propone un racconto cinematografico dal titolo “Assume that I can... so maybe I will” - In occasione della WDSD (world day syndrome day), Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, 21 marzo, il CoorDown Odv propone un racconto cinematografico dal titolo “Assume that I can...so maybe I ...lagazzettadilucca

"Credete in noi". L'appello di Marta all'Onu ispira il video della Giornata sulla sindrome di Down - Il video che la lancia, in occasione della Giornata mondiale sulla sindrome di Down di giovedì 21 marzo, si intitola 'Assume that I can' e ha raggiunto più di 100milioni di visualizzazioni online in 4 ...adnkronos