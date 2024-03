La sfida nelle retrovie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) AZZURRA COLLI 0 SANGIUSTESE 3 AZZURRA COLLI (4-2-3-1): Castelletti (1’st Scartozzi); Spadoni (24’st Amante), Aliffi, Filipponi, Acciarri (1’st Gesue); Canestrelli (1’st Romanazzo), Gabrielli; Petrucci, Rossi, Vallorani; Filiaggi. A disp.: Crementi, Cancrini, Albanesi, Del Marro, Dacosta. All.: Alessio Morelli. SANGIUSTESE VP (3-5-2): Monti; Morresi (44’st Cappelletti), Sabatini, Viera; Marini, Gaspari (42’st Formentini), Trillini, Sfasciabasti (38’st Monachesi), Tombolini; Tulli (44’st Sauchelli), Handzic (38’st Del Brutto). A disp.: Cingolani, Cappelletti, Lattanzi, Monachesi, Calcabrini, Del Gobbo. All.: Luigi Giandomenico. Arbitro: Luca Tuderti di Reggio Emilia. Reti: 14’pt Tulli, 10’st Tombolini, 35’st Handzic. Note: spettatori 250 circa. Espulsi: Marini (S) e Rossi (A). Ammoniti: Marini, Monti, Filiaggi. Lo scontro per non retrocedere tra Azzurra Colli e Sangiustese ...