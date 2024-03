La scuola può chiudere per la fine del Ramadan? A Gasparri e Salvini ricordo un decreto

(Di lunedì 18 marzo 2024) di Fiore Isabella Tra i proclami del candidato repubblicano alla Casa Bianca e le cadute di stile identitarie della destra che governa l’Italia differenze, ce ne corre, ma la totale assenza di cultura democratica che le sottende è identica. Al centro di questa obbrobriosa congruenza sottoculturale ci sono sempre loro: i migranti. Nel caso dell’incontenibile aspirante alla Casa Bianca dalla zazzera rossa il programma di governo, nella sua sintetica espressione, è stato svelato: “Se perdo sarà un bagno di sangue. I migranti li chiamate persone? In alcuni casi sono animali”. Dichiarazione che farebbe rabbrividire chiunque abbia davanti agli occhi il sangue innocente di decine di migliaia di civili, tantissimi bambini, che scorre in Palestina e in Ucraina. I casi, richiamati da Trump, in cui esseri umani possono essere considerati animali, non sono addebitabili a svarioni antropologici ma ...

“Voglio capire dal ministro Valditara se la incredibile decisione di chiudere una Scuola per il Ramadan sia ammissibile. Rispetto per tutti ma imposizioni da nessuno”. Così il presidente dei ... (ilfattoquotidiano)

“Voglio capire dal ministro Valditara se la incredibile decisione di chiudere una Scuola per il Ramadan sia ammissibile. Rispetto per tutti ma imposizioni da nessuno”. Così il presidente dei ... (ilfattoquotidiano)

La Contrazione in organico può determinare la scomparsa di una COE o una sua nuova composizione. Diverse le conseguenze per il docente coinvolto L'articolo Contrazione in organico che coinvolge una ... (orizzontescuola)

Promozione: pari nel big - match, Cbs e Monregale tornano sotto!: A superarlo, in primis, è il Cbs Scuola Calcio, che soffre ma vince 3 - 2 contro il Sommariva Perno ... c'è anche il Monregale, che vince di misura in casa con il Carignano grazie a Rossetto e ora può ...

Pioltello, ancora polemiche sulla scuola chiusa per il Ramadan. L'associazione presidi: 'Scelta legittima nell'ambito dell'autonomia': ...in un Paese di tradizione cattolica ma ricordo che lo stesso insegnamento di religione a scuola non ... Che Salvini non sappia come funzionano le scuole può starci ma che non lo sappia il ministro dell'...