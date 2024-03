La reazione del Napoli inasprisce la festa dell’Inter

(Di lunedì 18 marzo 2024) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! El Nápoles consiguió un meritorio empate en el Giuseppe Meazza contra un combativo Inter de Milán (1-1). El equipotano reaccionó después de la eliminación de Champions League para amargar la fiesta de los líderes italianos, que están a un paso de certificar su segundo título consecutivo. –> El Inter de Milán, que se siente intratable en el campeonato italiano, apostó por su versión más ofensiva contra un Nápoles que no contó con su estrella Victor Osimhen. Los Nerazzurri avisaron en múltiples ocasiones hasta que consiguieron adelantarse en el marcador gracias al tanto de Mateo Darmian. El defensa italiano aprovechó un preciso pase atrás de Bastoni al punto de penalti para aparecer en segunda línea y adelantar a su equipo (1-0). –>–> Tras el descanso, el Nápoles reaccionó. Lostanos no ...

Il Messina Rugby vince allo scadere. Coach Alibrandi: “Iniezione di fiducia” - A quel punto arrivava la reazione del Messina Rugby, ma oltre alla voglia di vincerla c’è stata anche la lucidità di scegliere la cosa giusta e soprattutto farla. Settima vittoria del campionato e ...tempostretto

Basket, ko esterni per Virtus Bologna, Olimpia Milano e Brescia. Scafati batte in volata Tortona, Galloway ne fa 38 e trascina Reggio Emilia - Un’altra grande domenica di grande basket in Serie A quella completata da poco con le sette partite disputate per la ventitreesima giornata della regular season 2023-2024. Ecco come sono andate, facen ...oasport

Inter-Napoli 1-1: Juan Jesus vale il pari, rimonta a metà per la Champions - Finisce in parità nella scala del calcio. Finisce uno a uno tra l’Inter pronta a cucirsi sul petto la seconda stella ed il Napoli che sul petto ha ancora lo scudetto. I ...ilmattino