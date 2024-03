La rabbia dei fan contro Kanye West | “Una truffa | disgustoso” | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) Sui social è in corso una furente protesta dei fan. Il rapper statunitense da un po’ di tempo fa coppia fissa con Ty Dolla Sign da quando è iniziata la loro avventura discografica con il progetto Vultures, con il numero 1 del volume già disponibile. La contestazione è scoppiata sui social dopo che la coppia di rapper si è “esibita” (virgolette necessarie) il 14 marzo in occasione del festival Rolling Loud 2024 a Los Angeles.con Ty Dolla Sign al Rolling Loud Festival Il 14 marzo Ye e il partner in crime Ty Dolla Sign sono comparsi al Rolling Loud Festival di Los Angeles come headliner. Come ricorda The Mirror, la coppia era stata annunciata con la parola “perform”, e per questo i fan sono accorsi per assistere alla prima vera esibizione dal vivo dopo le uscite ...