La Quaresima delle coltellate Due all’ospedale in un giorno | sedicenne ferita al volto nella lite

(Di lunedì 18 marzo 2024) Duetagliano la domenica della città. La prima nel cuore della nottezona del parco Ducci la seconda all’ora dello struscio a due passi dal Corso con unafinita al Pronto soccorso. La vittima dell’aggressione notturna è uno straniero di 30 anni colpito alla spalla da un fendente arrivato da un coltello, un taglierino o un collo di bottiglia. Sul posto sono arrivati gli uomini della squadra volante diretta da Sergio Leo che hanno cercato di ricostruire quanto avvenuto nel cuore della notte tra sabato e domenica. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: è stato già dimesso d. Ha raccontato di non conoscere il suo aggressore: "Mi ha colpito improvvisamente alle spalle, senza un perché, non so chi sia". Si cerca anche qualche eventuale conforto dalle telecamere, visto che ...

