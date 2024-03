La procura chiede 8 anni a Fini per la casa di Montecarlo La compagna | Nascosi la verità

(Di lunedì 18 marzo 2024) AGI - Ladi Roma, al termine della requisitoria di fronte al terzo collegio penale, ha chiesto le condanne a 8di reclusione per Gianfranco, a 9per Elisabetta Tulliani, a 10per Giancarlo Tulliani e a 5per Sergio Tulliani. La contestazione, a vario titolo, e riciclaggio. Al centro della vicenda giudiziaria c'è la vendita delladi, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore. Un'operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300mila euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 frutto' un milione e 360mila dollari. "Era scontato che la pubblica accusa ...

otto anni per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e nove per la compagna, Elisabetta Tulliani . È quanto chiedono i pm romani nell'ambito del processo che li vede imputati con l'accusa di ... (ilfoglio)

Non sono condanne leggere quelle chieste dalla procura di Roma nei confronti dell’ex presidente della Camera ed ex leader di An Gianfranco Fini . A distanza di quasi 14 anni dall’estate in cui la ... (open.online)

AGI - La Procura di Roma, al termine della requisitoria di fronte al terzo collegio penale, ha chiesto le condanne a 8 anni di reclusione per Gianfranco Fini , a 9 anni per Elisabetta Tulliani, a 10 ... (agi)

Telese Terme, caso Fausto e Iaio: anche il Comune chiede di riaprire le indagini - Dopo Milano anche Telese Terme chiede la riapertura delle indagini sull'omicidio di ... la mozione con la quale il sindaco Giovanni Caporaso fa richiesta formale alla procura di Milano «in segno di ...ilmattino

Corruzione, chiesto processo per la preside antimafia - L’ufficio siciliano della procura Europea ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Lo Verde, la preside dello Zen nota per le sue battaglie antimafia, finita sotto inchiesta per corruzione […] ...blogsicilia

Processo Regeni, nella seconda udienza la procura chiede aiuto alla Farnesina per ascoltare i testimoni - La stessa Farnesina a cui la procura chiede aiuto per il processo. I genitori di Giulio Regeni hanno preferito non commentare la visita di Meloni al Cairo, poche parole le ha dette in loro nome la ...editorialedomani