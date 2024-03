' La principessa Kate vista in pubblico in salute e felice'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)è statainsabato scorso mentre col marito William si trovava in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell'Adelaide Cottage, a Windsor. Lo rivela oggi in prima pagina il Sun che sottolinea come, secondo le testimonianze raccolte da chi si trovava al Windsor Farm Shop, lasembrasse ", rilassata e in". "Dopo tutte le voci che sono circolate, sono rimasto sbalordito nel vederli lì", ha affermato una delle fonti raccolte dal tabloid. L'apparizione insegnalata dal giornale arriva dopo la bufera mediatica scatenata dal caso della foto manipolata dae diffusa da Kensington Palace per provare a rassicurare i sudditi sulle sue condizioni di- a due mesi dalla ...