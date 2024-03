La poliziotta è tormentata dal rapimento di Domenico | cercherà di rintracciarlo con l' aiuto di Angelo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Lolita Lobosco è preoccupata per, il diciasettenne rapito dai chi ha ucciso Petresine: è un ricatto per non far testimoniarein tribunale. Manca solo una settimana alla deposizione. Nella terza puntata della fortunata serie (stasera alle 21.30 su Rai1), tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, ladi Bari, interpretata da Luisa Ranieri, dovrà risolvere un caso di apparente suicidio. Luisa Ranieri torna a vestire i panni di Lolita Lobosco: «La amo, ma ora sogno ...

Licenziato, tormenta gli ex titolari. Ventiseienne arrestato per stalking - Lo licenziano e lui li tormenta. Tanto che il giudice emette la misura cautelare ... mentre si trovava di fronte ai poliziotti, il titolare dell’attività ha ricevuto una telefonata della moglie che lo ...lanazione

Lolita Lobosco 3, anticipazioni 18 marzo: la poliziotta è tormentata e allontana Leon - Nella terza puntata della fiction con Luisa Ranieri, Lolita si sentirà oppressa da una vicenda (ignota) legata a una persona per lei importante ...it.blastingnews

Avellino, furti in abitazione: fermati quattro georgiani in via Piave - Gli agenti della Sezione Volanti hanno individuato due autovetture in sosta in un parcheggio a ridosso di via Piave. I poliziotti hanno immediatamente bloccato gli occupanti delle autovetture, di cui ...irpiniareport