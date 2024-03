La pastorale adelphiana di Philip Roth e il ceto cromatico riflessivo

(Di lunedì 18 marzo 2024) Scusate se sposto l’incipit più avanti, ma non vorrei spaventare l’algoritmo. Quindi fingerò che l’incipit sia qualcosa tipo «Non me ne parlare, ero a Bracciano con una thailandese, m’era pure costata», che è una frase che sembra venire da un inedito di, “Zuckerman nel Lazio”. Giacché la domanda attorno alla quale è ruotato il sabato dei lavoratori culturali italiani, la domanda che se non fossi vile avrebbe fatto da incipit a questo articolo, è: è mai esistito un autore più berlusconiano di, con quella fissazione senile per la figa? Sabato mattina, dunque, i lavoratori culturali di questa provincia dell’impero si sono trovati davanti due sorprese sconvolgenti. La prima era che le pagine culturali di Repubblica avessero una notizia. La seconda era che Andrew Wylie, agente dell’eredità, il rinnovo ...

Il catalogo di Philip Roth passa ad Adelphi - Inserire Roth in questo catalogo significa non solo dargli probabilmente nuova vita in base alla legge adelphiana in grado di rilanciare ogni autore trasformandolo in un autore di culto (Simenon è ...repubblica