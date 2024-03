La pagella di Inter – Napoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ile l’dopo le eliminazioni dalla champions, rispettivamente contro Barcellona e Atletico Madrid si ritrovano faccia a faccia a San Siro, partita dai due volti primo tempo nerazzurro, nella ripresa molto più, a fine campionato sapremo se sarà un punto utile per la classifica finale.1- 1 Ho visto questo: Meret 7: Si fa trovare pronto almeno in tre occasioni con tre ottimiventi, incolpevole sul gol. Di Lorenzo 5: Tanti errori di disimpegno, poche sovrapposizioni, solo nel finale diventa prezioso con la sua esperienza. Rrahmani 7: Grande partita, graffia le caviglie di Thuram fino al 93esimo, cuore e grinta. Juan Jesus 7,5: La migliore partita da quando è a, annulla Lautaro Martinez, sempre in anticipo ...

