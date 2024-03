La nuova moda in pasticceria sono i croissant a forma di bara e l' idea non è di Taffo

Era il 1968. «Ho lavorato per un bel po’ con tessuti trasparenti. Credo di aver fatto del mio meglio per la liberazione delle donne , permettendo loro di affermare con orgoglio e audacia i propri ... (iodonna)

E se per dimagrire bastasse un clic? Ozempic, farmaco pensato per i diabetici, è la nuova moda per chi vuole perdere peso in fretta e senza soffrire. Il farmaco promette di risolvere per... (ilmessaggero)