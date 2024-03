La moviola di Inter-Napoli nella seconda parte e non solo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nonil: l’Italia potrebbe avere addirittura sei squadre alla prossima Champions League in un caso. Lo ha rivelato Fabio Caressa, giornalista, negli studi di Sky Sport. “C’è una cosa importante da dire e che finora non era stata detta, è che si potrebbe arrivare al fatto che la sesta in classifica possa andare in Champions. Addirittura potrebbe essere buono anche il sesto posto, perché c’è una possibilità di piega regolamentare che prevede che la squadra che vince l’Europa Leaguecipi alla Champions”. Non: qualora Roma o Atalanta “Ipotizziamo che Roma o Atalanta vincono la competizione e arrivano quinte in campionato, questo è l’unico caso in cui si potrebbe aprire il posto per la sesta. Perché chi è arrivato quinto ha già acquisito il diritto, che scala alla sesta. ...