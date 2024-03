La minaccia e diffonde i video intimi della ex minorenne agli amici e online | condannato un 18enne

In Russia è diffuso il nazionalismo e la sua natura imperiale: ignorare questo fatto preclude ogni dialogo - Dica che il patriottismo nazionalista è un sentimento diffuso in una Russia che non vuole perdere la sua natura imperiale, il proprio ruolo da protagonista e non vuole sottomettersi a un Occidente ...globalist

Cybersecurity: cresce la quantità di dati sensibili sottratti e distribuiti sul Dark Web. L’analisi di Crif - Le applicazioni di messaggistica open source – come Telegram – stanno diventando sempre di più il luogo ideale per scambiare i dati rubati ...industriaitaliana

Dark Web: online 7,5 miliardi di dati personali - I dati in circolazione sul dark web a livello globale sono oltre 7,5 miliardi, con un incremento delle segnalazioni del +15,9%.bitmat