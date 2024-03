La ‘letterina’ di Luciana Littizzetto al ministro Nordio | “26 suicidi in cella in 72 giorni Aiutaci a dire che chi entra in carcere non è sbagliato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Nella sua consueta “letterina” settimanale a Che tempo che fa (in onda sul Nove),si è rivoltattamente aldella Giustizia Carlo Nordo. E ha fatto un particolare appello al Guardasigilli perché si occupi del dramma deiin: “a ricordare che chi va in galera ha, ma non è. Come dice don Gino Rigoldi, si può sempre ricominciare. Se siamo vivi, aggiungo io”. video Nove L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.