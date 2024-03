La Festa del papà | da Moby Tirrenia il 100% di sconto sul secondo passeggero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) In viaggio con, ma anche con la mamma, con la famiglia, con gli amici. Con, ladeldura da oggi a mercoledì 20 marzo, tre giorni in cui chi prenota un viaggio per Sardegna, Sicilia e Corsica avrà il 100 per cento disulla tariffadi passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze) per un adulto accompagnato da almeno un bambino, dai 4 agli 11 anni, o da unadulto pagante che prenotino contemporaneamente; e ovviamente sarà possibile prenotare a pagamento anche eventuali cabine o poltrone. La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi al 20 marzo per partenzeper la Sardegna e per la Corsica esulla Napoli-Palermo-Napoli effettuate da ...