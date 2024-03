La famiglia di Sarah Scazzi | Misseri ora dica la verità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) TARANTO Conoscere la. Capire il perché in quella ‘villa degli orrori’ ad Avetrana sua figlia, il 26 agosto del 2010, è stata uccisa. Concetta Serrano, madre di, apre alla possibilità di incontrare il cognato Michele, tornato in libertà l’11 febbraio scorso dopo aver scontato una condanna a 8 anni di reclusione con l’accusa di aver soppresso il cadavere della nipote 15enne. C’è unaprocessuale che ha riconosciuto colpevoli dell’omicidio Cosima Serrano e Sabrina, zia e cugina dicondannate all’ergastolo, che avrebbero strangolato ‘l’angelo biondò nella loro villa in via Deledda, doveandava ogni giorno. E c’è poi un’altra, quella di Michele, che ...