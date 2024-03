La donna che guida con targa e patente fatte in proprio | Non riconosco lo Stato L' ombra di una setta

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ci risiamo. Dalle patenti firmate con il sangue alle targhein. Dopo il doppio caso della 65enne che ha esibito nel Bresciano, a Roè Volciano prima e a Rezzato poi, ladiautoprodotta e firmata utilizzando come inchiostro ilsangue, è il momento di registrare...

Il caso Horner si arricchisce di nuovi scenari. La Red Bull in queste settimana ha provato a rasserenare l’ambiente dopo le accuse di comportamenti non appropriati (molestie) nei confronti di una ... (ilnapolista)

Armando Incarnato , noto cavaliere del trono over di Uomini e Donne , racconta un aneddoto sul passato e parla dell’amore che vorrebbe. (comingsoon)

Sansepolcro, ex medico truffato dal finto carabiniere: denunciati i tre autori - I danni provocati, a dire dell’interlocutore, che spesso si presenta come Maresciallo, sarebbero gravissimi e addirittura coinvolgono una donna incinta che sta per perdere il bambino. Ma si propone ...www3.saturnonotizie

Madonna e la gaffe con la fan in sedia a rotelle, ecco la risposta - Dopo la figuraccia di Madonna con la fan in sedia a rotelle, Tmz ha contattato la donna che però ha giustificato la pop star. Durante il Celebration Tour a Los Angeles Luisa Veronica Ciccone aveva ...tgcom24.mediaset

Chiediamoci qual è il livello di coerenza nella nostra vita - Interessa molti operatori sanitari, a iniziare dai medici: difficile credere alle raccomandazioni sugli stili di vita, se il medico per primo, uomo o donna che sia, non fa un passo, è sovrappeso, fuma ...ilgazzettino