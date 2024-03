La depressione | la ketamina e le aziende | Elon Musk si confessa | «Mi serve per restare sul pezzo | a Wall Street è questo che interessa» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024)ha confermato di fare uso di, un usato in anestesia, ma anche, a dosaggi, inferiori come sostanza psichedelica utile per combattere stati depressivi. «È vero, la assumo, sotto prescrizione e regolare controllo medico», ha detto il patron di X e Tesla in un’intervista al giornalista americano Don Lemon. «Ma non ne abuso, anche perché se così fosse non potrei lavorare in modo efficiente come faccio. Lavoro anche 16 ore al giorno, tutta la settimana, quindi non ho tempi in cui non posso essere mentalmente acuto, in cui posso rovinarmi», ha riferito. In quest’ottica, dunque, gli investitori nelle sue compagnie non hanno proprio nulla di cui preoccuparsi, anzi. Perquel che conta «è l’esecuzione», e dunque se uno – come lui in...