La Corea del Nord lancia missili balistici mentre Blinken visita Seoul

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ladeldiversi. Il lancio è avvenutoil Segretario di Stato americano Antonyè in. LadelLadelhato trea corto raggio durante ladel Segretario di Stato americano Antony

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–La Per ulteriori informazioni, visitare il sito web VISITKOREA – Imagine Your Korea. Contacts Korea Tourism OrganizationSong Hwahyun+82 ... (seriea24)

Roma, 18 marzo 2024 - La Corea del Nord ha lancia to due missili balistici . Lo afferma l'agenzia Kyodo citando il ministero della difesa Giappone se. I missili hanno coperto una distanza di 350 ... (quotidiano)

Hamas, 'fermate il massacro all'ospedale al-Shifa' - Secondo il ministero, sono circa 30.000 le persone, tra cui civili sfollati, pazienti feriti e personale medico, che sono intrappolate all'interno del complesso medico sotto attacco da parte ...gazzettadiparma

Corea del Nord-Russia: Kim si congratula con Putin per la vittoria alle elezioni presidenziali - Il leader nordCoreano Kim Jong-un ha inviato un messaggio di congratulazioni a Vladimir Putin per la sua rielezione a presidente della ...agenzianova

Corea del Nord: lanciati missili balistici in risposta alla visita di Blinken a Seul - La Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici a corto raggio stamattina, in concomitanza con la visita a Seul del segretario di ...agenzianova