La Console degli Stati Uniti d’America a Napoli | Tracy Roberts-Pounds | in visita ad Agrorinasce

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 18 marzo 2024) Santa Maria La Fossa. LaGeneralenella giornata del 15 marzo 2024 si è recata inad– Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio – per vedere di persona il lavoro svolto in 26 anni di attività nel recupero e rivalorizzazione dei beni confiscati alla criminalità: uno scambio interculturale su luoghi esempio di positiva rinascita e riscatto territoriale. Lahato in primis il Centro di Educazione e Documentazione Ambientale di Santa Maria La Fossa, bene confiscato e attuale ...